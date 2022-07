Formazioni ufficiali Lazio Triestina, la decisione su Romagnoli

Formazioni ufficiali Lazio Triestina: ecco le scelte dii Maurizio Sarri per la terza amichevole in questo ritiro

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Lazio-Triestina, terza amichevole dei biancocelesti in questo ritiro di Auronzo di Cadore.

C’è grande attesa soprattutto per Romagnoli. E per il difensore ci sarà il debutto dal 1′ minuto, in coppia con Patric. Spazio dall’inizio anche per Marcos Antonio e Zaccagni. Ecco l’undici completo:

Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.