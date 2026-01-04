 Formazioni ufficiali Lazio Napoli, Sarri e Conte hanno reso note le proprie scelte per il match delle 12:30
Connect with us

News

Formazioni ufficiali Lazio Napoli, Sarri e Conte hanno reso note le proprie scelte per il match delle 12:30

Published

3 ore ago

on

By

Noslin
Noslin

Formazioni ufficiali Lazio Napoli: le scelte dei due tecnici in vista della sfida dell’Olimpico, valida per la diciottesima giornata di campionato

La domenica di Serie A è aperta da Lazio e Napoli. I partenopei devono vincere per rispondere al Milan, in attesa dell’Inter, e allungare sul quinto posto. Per i biancocelesti l’occasione di accorciare sulla zona Champions. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano; Elmas, Højlund, Neres; Allenatore: Antonio Conte.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.