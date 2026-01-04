News
Formazioni ufficiali Lazio Napoli, Sarri e Conte hanno reso note le proprie scelte per il match delle 12:30
Formazioni ufficiali Lazio Napoli: le scelte dei due tecnici in vista della sfida dell’Olimpico, valida per la diciottesima giornata di campionato
La domenica di Serie A è aperta da Lazio e Napoli. I partenopei devono vincere per rispondere al Milan, in attesa dell’Inter, e allungare sul quinto posto. Per i biancocelesti l’occasione di accorciare sulla zona Champions. Di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano; Elmas, Højlund, Neres; Allenatore: Antonio Conte.
Lazio Napoli 0-2: I partenopei sbancano l’Olimpico. Rissa nel finale
