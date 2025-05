Formazioni ufficiali Lazio Juventus: le scelte di Baroni per la sfida dell’Olimpico

Condividi via email

Formazioni ufficiali Lazio Juventus: le scelte di Baroni per la sfida in programma allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18.00

Alle 18 la Lazio scenderà sul terreno di gioco dell’Olimpico per affrontare la Juventus nella sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le scelte per questa partita.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. A disp. Provedel, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Basic, Vecino, Belahyane, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin, Dia, Pedro.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Savona; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani. All. Tudor. A disp. Perin, Pinsoglio, Rouhi, Gatti, Mbangula, Douglas Luiz, Adzic, Vlahovic, Conceicao.