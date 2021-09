Formazioni ufficiali Lazio Cagliari: le scelte di mister Sarri

Manca meno di un’ora al calcio di inizio di Lazio Cagliari ecco le scelte ufficiali di mister Sarri per la partita

Ci siamo. Tra poco scenderanno in campo Lazio e Cagliari all’Olimpico per il match valido per la 4ª giornata di Serie A. Biancocelesti chiamati al riscatto dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Europa League. Il cagliari invece fermo ad un punto cerca la prima vittoriqa in campionato.

Intanto sono state rese note le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Martusciello

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Dalbert, Deiola, Marin, Nandez, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri