Formazioni ufficiali Lazio Brescia Primavera: Raul Moro titolare

Formazioni ufficiali Lazio Brescia Primavera: le scelte di Calori per l’andata dei playoff promozione

È tempo di playoff promozione per la Lazio Primavera di Calori. Oggi a partire dalle 15.00 a Formello i biancocelesti affronteranno il Brescia di Aragolaza, nell’andata dei quarti di finale degli spareggi promozione.

I play off promozione prevedono una doppia sfida nei quarti di finale e nelle semifinali, mentre la finalissima che assegnerà l’unico posto per la promozione sarà in gara unica. A parità di risultati e di gol segnati, si qualificherà la squadra che avrà avuto il piazzamento migliore durante la stagione regolare: la Lazio è costretta a vincere.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Adeagbo, Ruggeri, Quaresima; Bertini, Ferro, Ferrante; Massil; Moro, Crespi. A disp.: Morsa, Furlanetto, Kane, Santovito, Bedini, Cantiani, Tare, Coulibaly, Mancino, Troise, Muhammad, Shehu. All.: Alessandro Calori

BRESCIA (4-3-3): Prandini; Boafo, Maccherini, Castellini, Danesi; Tomella, Bertoni, Mor; Manu, Del Barba, Bianchetti. A disp.: Andreoli, Riviera, Mainardi, Scalmana, Vasta, Bertazzoli, Cappadonna, Fogliata, Ferro. All.: Alejandro Aragolaza

Arbitro: Dario Madonia (sez. Palermo)