Formazioni ufficiali Italia Germania Under 21: Cancellieri parte dalla panchina

Ufficiali le scelte di Paolo Nicolato per l’amichevole tra Italia e Germania Under 21. Cancellieri parte dalla panchina

Sono ufficiali le formazioni di Italia-Germania Under 21 per l’amichevole che si disputerà tra poco ad Ancona. Il ct Nicolato ha deciso di far partire Cancellieri dalla panchina, preferendo Colombo al giocatore della Lazio.

ITALIA (3-4-2-1): Carnesecchi; Pirola, Cittadini, Ruggeri; Bellanova, Rovella, Sa. Esposito, Quagliata; Cambiaghi, Vignato; Colombo.

GERMANIA (4-3-3): Atubolu; Fischer, Bisseck, Thiaw, Katterbach; Huseinbasic, Keitel, Krauss; Schade, Thielmann, Samardzic.