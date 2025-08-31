 Serie A, le formazioni di Inter Udinese: le scelte del match - Lazio News 24
Serie A, le formazioni di Inter Udinese: le scelte del match

Lazio news 24

Published

5 ore ago

on

By

Chivu
Chivu

Serie A, formazioni ufficiali Inter Udinese: le scelte in vista del match

Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Inter Udinese (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti.

.INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo.

