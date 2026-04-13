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Formazioni ufficiali Fiorentina Lazio: le scelte degli allenatori
Formazioni ufficiali Fiorentina Lazio: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 32a giornata del campionato di Serie A 2025/2026
Vi riportiamo le formazioni ufficiali della partita tra la Fiorentina e la Lazio, match valido per la 32a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Le scelte dei tecnici:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Noslin, Ratkov. Allenatore: Maurizio Sarri.
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