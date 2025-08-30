Serie A, le formazioni di Parma Atalanta: le scelte del match - Lazio News 24

News
Serie A, le formazioni di Parma Atalanta: le scelte del match
Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Parma Atalanta (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.