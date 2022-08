Forlan incensa Immobile: «È tra i migliori del campionato»

Diego Forlan ha parlato ai microfoni di DAZN del prossimo campionato di Serie A. Le parole dell’ex calciatore su Immobile

«Parliamo di un campionato storico con società uniche come Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma. Scudetto? Ora immagino una corsa aperta che riguarderà anche le altre big: crescerà l’appeal, tutto il mondo guarderà il campionato italiano. I top? Leao mi piace moltissimo, ma come posso non citare Ibrahimovic e Giroud, che hanno un’esperienza pazzesca? E come posso dimenticare le punte dell’Inter, compreso Dzeko? E vogliamo parlare di Chiesa e Vlahovic? E Immobile? Osimhen? Mi creda, non riuscirei proprio a scegliere. Lukaku? Nessuno potrebbe metterne in discussione il valore: è fortissimo».