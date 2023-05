Fonte: «Il mio primo anno alla Lazio. Esordio migliore non poteva esserci». Le parole del preparatore atletico capitolino

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto uno dei protagonisti dietro le quinte del successo del 26 maggio. Queste le parole del preparatore atletico biancoceleste, Alessandro Fonte:

PAROLE– «Era il mio primo anno alla Lazio. Esordio migliore non poteva esserci. Mi ricordo questa stagione. Nella mia città con la mia squadra. Un’emozione grandissima. Un inizio di campionato pazzesco, derby in casa, Milan, secondo posto al girone d’andata. Poi questa partita che è stata difficile emotivamente. Mi ricordo la partita col Siena, agli ottavi di finale. Sembrava per noi facile, ma il realtà è stata difficilissima. Mi ricordo il colpo di testa di Ciani che è stata una boccata d’ossigeno. Devo dire che conservo i pantaloncini di Ciani della finale del 26 maggio, è stato il suo il primo passo verso la finale. Mi ricordo la partita dopo col Catania, il gol di Radu e l’esultanza per i gemelli. Poi la partita con la Juventus pazzesca. All’andata avevamo avuto difficoltà, al ritorno facemmo una grande gara. Al di là di Floccari, l’occasione di Marchisio ci ha fatto gelare il sangue »

INTER-ROMA– «Mi ricordo che anche in quel momento la Roma stava andando malissimo, poi giocando due mesi dopo il ritorno è cambiata l’inerzia delle squadre e passò la Roma. Preferivamo l’Inter, per quel che valeva il derby»

CAMPIONATO– Il sorpasso in classifica. Non passava in secondo piano perché la stracittadina era un impegno importante, valeva un posto in Europa ed è valso doppio»

RITIRO– «La settimana di Norcia è stata particolare. Dalla semifinale al fischio finale della vittoria, ho un vuoto di ricordi. Mi ricordo la scena del pullman con Hernanes modello Tarzan, Ederson con la coppa »