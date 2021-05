Fonseca trema: in Roma-Lazio possibili 3 record negativi. La situazione

Paulo Fonseca trema: se dovesse perdere nel derby potrebbe “raggiungere” tre record negativi. La situazione

Ultimo derby dell’era Fonseca in casa Roma con il rischio di un clamoroso record negativo. Il portoghese potrebbe essere il primo tecnico a chiudere dietro la Lazio per due stagioni di fila da 25 anni, ma non solo. Se non dovesse vincere oggi, il tecnico giallorosso non avrebbe ottenuto neanche un successo nel derby in due anni: sarebbe il primo dai tempi di Herrera, cinquant’anni fa.

Altro “record negativo” possibile per Fonseca: come ricorda la Repubblica, sarebbe il primo anche a lasciare a Mourinho una panchina senza coppe.