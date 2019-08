Fonseca sicuro: «In due o tre anni conquisteremo un trofeo»

Le parole del mister della Roma in vista dell’esordio in casa contro il Genoa

Anche Paulo Fonseca è pronto a debuttare per la prima volta in Serie A sulla panchina giallorossa. Il mister della Roma ha le idee chiare, sul presente così come sul futuro, come si evince dalle sue dichiarazioni riportate da laroma24.it : «Credo che i risultati arriveranno in modo naturale. In due o tre anni riusciremo a conquistare un trofeo, ne sono convinto. Voglio che la mia squadra sia molto offensiva che giochi nella metà campo avversaria con la linea difensiva lontana dalla nostra porta. Ci stiamo preparando per far sì che questa sia la normalità e la realtà, però la Serie A è un campionato molto esigente, specie a livello tattico».

Campionato

«Tutti i club hanno fatto investimenti importanti, hanno grandi allenatori e calciatori top. Fondamentale per me è costruire una squadra che non guardi al nome degli avversari per sviluppare il suo gioco. L’obiettivo di questa Roma è tornare subito in Champions e credo che se giochiamo bene e saremo forti a tutti i livelli, gli obiettivi saranno più vicini. Sono convinto che riuscirò a costruire una squadra coraggiosa, ambiziosa e che riempia di orgoglio i nostri tifosi».