Serie A, Fonseca: «Nessuno è sicuro di ricominicare il campionato»

L’allenatore della Roma, in un’ intervista alla TV Ucraina, ha parlato del taglio stipendi e della ripresa del campionato

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un’ intervista alla TV Ucraina, nel programma Great Football, dove ha parlato del taglio stipendi e di un’eventuale ripresa della Serie A. Ecco le sue parole:

TAGLIO STIPENDI – «Devi capire che ora tutti stanno vivendo un momento molto difficile. Lo staff tecnico e io abbiamo deciso di aiutare il club in questo modo. Per diversi mesi daremo i nostri stipendi a favore della Roma. Questo è attualmente il modo perfetto per aiutare. Questo è importante».

RIPRESA – «Forse torneremo agli allenamenti individuali dal 4 maggio. Speriamo che dal 18 maggio inizieremo ad allenarci collettivamente. Finora nessuno è sicuro di riavviare il campionato».