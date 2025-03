Fonseca: «Resto concentrato sulla partita di stasera»

Le parole dell’ex allenatore del Milan, Paulo Fonseca, sulla decisione presa dopo lo spiacevole episodio con l’arbitro della sfida col Brest

L’ex tecnico del Milan e ora del Lione, Paulo Fonseca, è intervenuto a Canal + prima della sfida del suo Lione contro l’FCSB.

PAROLE– «Voglio restare concentrato sulla partita di stasera, ma sento una grande ingiustizia riguardo alla decisione presa ieri. Voglio chiarire che non ho mai toccato l’arbitro e non ho mai avuto alcuna intenzione di essere aggressivo. La cosa più importante per me è il supporto del mio club e di questo incredibile gruppo. Dobbiamo mantenere la calma per la partita cruciale di stasera »