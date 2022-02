Fondazione Lazio, presentati i nuovi progetti: il comunicato – FOTO

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione Lazio ha voluto spiegare e annunciare quelli che sono i progetti futuri. Questo il comunicato, apparso sulla pagina Facebook:

«La Lazio è orgogliosamente alla testa dell’associazione delle polisportive europee, l’EMCA, e da anni collabora e realizza progetti europei di integrazione sociale attraverso tutti gli sport insieme a realtà storiche come Sporting Lisbona, Olympiakos, Bayer Leverkusen, Everton, Levski Sofia, Stella Rossa di Belgrado, Ferencvaros, Feyenoord e tanti altri illustri club dalla gloriosa storia polisportiva.Proprio in questi giorni sono centinaia i progetti che si stanno scrivendo per affrontare tramite lo sport le tematiche fondamentali e attuali per la società civile come la sostenibilità ambientale e la lotta alle disuguaglianze economiche, sociali, di genere».

Poi sono stati spiegati i progetti nel dettaglio: »E la Lazio, attraverso la Fondazione S.S. Lazio 1900 e con l’impegno di tutto il team guidato dalla Presidente Gabriella Bascelli e dal Presidente di EMCA Federico Eichberg, sta lavorando come capofila di progetti e come partner di altri.Una avanguardia sportivo culturale e una eccellenza europea di cui dobbiamo andare fieri ogni giorno. La dimostrazione più semplice e lampante del lustro morale che il movimento Lazio ha donato e continua a donare alla città di Roma e all’Italia.Lo sport viene spesso presentato come un luogo di rancori e di violenza. La Lazio crede nel “concordia parvae res crescunt”. E lo pratica».