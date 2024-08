Folorunsho Lazio, idea RITORNO: ma c’è sempre quell’OSTACOLO. Ecco perchè è “solo” un PIANO B

Folorunsho Lazio, idea ritorno ma c’è sempre un ostacolo sulla trattativa. Ecco perchè si tratterebbe soltanto di un piano B

Stando a quanto riferito da Repubblica edizione Roma, il calciomercato Lazio sarebbe ancora sulle tracce di Michael Folorunsho, profilo che Baroni conosce molto bene per averlo avuto a Verona nella passata stagione, ma ora di proprietà del Napoli.

Il ruolo è quello del jolly offensivo che tanto piace al club biancoceleste, ma resta il problema dell’over 22. Il giocatore non sarebbe infatti iscrivibile come prodotto del vivaio, visto che fu ceduto nel 2017 tre mesi prima che trascorressero i tre anni esatti necessari per essere considerato tale. Ecco perchè sarebbe solamente un piano B attuabile con prima qualche cessione.