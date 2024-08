Folorunsho Lazio, Lotito mette ALLE STRETTE De Laurentiis: questa l’unica OFFERTA che sarà proposta! I dettagli

Folorunsho Lazio, Lotito mette alle strette De Laurentiis sul centrocampista: questa è l’unica offerta che verrà proposta

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il calciomercato Lazio continua a seguire da vicino la situazione di Michael Folorunsho, obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Un affare che, come evidenzia ancora il quotidiano, sarà fattibile solamente negli ultimi giorni di questa sessione estiva.

L’intenzione di Lotito è infatti quella di proporre un prestito secco per rivedere il giocatore dalle parti di Formello, spingendosi al massimo all’introduzione di un diritto di riscatto. Formule alle quali, al momento, il patron De Laurentiis non apre.