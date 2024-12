Folorunsho Lazio, il giocatore rimane tra le opzioni del club: il nodo resta la formula del prestito. La situazione

Folorunsho Lazio, ritorna di moda il nome del giocatore come rinforzo a centrocampo. La situazione

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Lazio si pensa ad un nome per il centrocampo: non è da escludere Folorunsho.

Il calciatore del Napoli è cresciuto nel vivaio della Lazio e dunque non andrebbe a creare problemi di lista. L’operazione poteva già chiudersi in estate, anche se è saltata per non aver trovato l’accordo tra le società sulla formula del prestito.