Folorunsho Lazio, a due CONDIZIONI. VIA prima gli esuberi e poi... A cosa pensa Lotito

Folorunsho Lazio, si può fare a due condizioni. Via prima gli esuberi presenti in rosa e poi… Ecco a cosa sta pensando Lotito

Come riferisce Il Messaggero oggi in edicola, il calciomercato Lazio sta studiando il modo di affondare il colpo per Michael Folorunsho, ma prima si dovranno cedere gli esuberi presenti in rosa (Basic, Akpa-Akpro e forse anche Vecino).

Baroni stima il giocatore dopo aver lavorato con lui a Verona, ma Lotito è stato chiaro: si può pensare al suo acquisto se e solo se il Napoli apre al prestito. Cosa che al momento non è ancora così sicura.