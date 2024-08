Folorunsho Lazio, il club ha il gradimento del giocatore: su di lui anche altre squadre. I DETTAGLI. Le ultime

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, per Folorunsho chi fa più veloce arriva. L’Atalanta aveva trovato accordo prima dell’infortunio a Scamacca, la Lazio si sarebbe inserita e ha il totale gradimento per tanti motivi, la Fiorentina è sullo sfondo. Vedremo se ci saranno sviluppi in merito.