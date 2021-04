Pasquale Foggia, ds del Benevento ed ex giocatore della Lazio, ha commentato la sfida tra le due squadre e fatto il punto sul mercato

Foggia ritrova la Lazio, ma nelle vesti di ds. Domenica il suo Benevento sarà in trasferta nella Capitale per sfidare i biancocelesti e – intercettato sulle frequenze di Radiosei – ecco come ha commentato la sfida:

PERCORSO BENEVENTO – «Da calciatore hai una visione più singola della gestione della vita a 360°, da direttore hai la responsabilità di un gruppo di lavoro, ho scoperto cosa voglia dire lavorare in maniera vera e propria. Il momento più difficile è stato il mese e mezzo passato senza vittorie, è stata dura ma era comunque preventivabile, quello più bello in assoluto è la vittoria a Torino contro la Juventus che rimarrà nella memoria di tutti noi».

TARE E INZAGHI – «C’è un rapporto che va al di là del calcio, siamo molto amici anche con le famiglie, c’è un confronto su tutto e credo che sia uno dei direttori sportivi più importanti in Europa non solo in Italia.Pippo è un allenatore com’era calciatore, vive la sua vita per il rettangolo verde e mette tutto se stesso in tutti i minuti che trascorre in campo e fuori. Negli anni si sta completando. Ci troviamo spesso a parlare noi tre con Pippo e Simone, sono due ragazzi che vincono in simbiosi questo lavoro. Trovare due fratelli che fanno lo stesso mestiere non è cosa da tutti i giorni e quindi la vivono in maniera importante».

LAZIO – «Squadra tosta, lo ha dimostrato anche a Verona, non hanno mollato e hanno portato a casa una vittoria che gli da morale per la Champions. Gara difficilissima. Senza pubblico probabilmente la Lazio lo scorso anno avrebbe vinto lo scudetto. Non bisogna sottovalutare un aspetto fondamentale ovvero i tifosi, quello che ti danno aiuta tanto soprattutto in certe piazze. Mancando questo è ovvio che vediamo dei risultati strani perché il pubblico influisce».

IMMOBILE – «Gli attaccanti vivono per il gol e Ciro negli ultimi anni ha fatto cose straordinarie e lo testimonia la Scarpa d’Oro. Sono convinto che farà ancora tantissimi gol è l’attaccante più completo che ha il calcio italiano».

CALCIOMERCATO – «È imprevedibile, sono convinto che Pippo allenerà grandi squadre, nel frattempo rimane con noi. Simone Inzaghi credo che rinnoverà con la Lazio. I rapporti per giudicarli uno deve viverli all’interno ma se penso a Simone penso alla Lazio, ormai è casa sua. Montipò? Con Igli non ne abbiamo mai parlato, sono invece convinto che Montipò avrà molte offerte per il valore del ragazzo che è cresciuto molto negli ultimi due anni. Potenzialmente è da Lazio».