Foggia: «Lazio fortissima, in alcune zone la migliore del campionato»

Benevento, Pasquale Foggia è tornato a parlare della gara contro la Lazio elogiando la qualità della squadra biancoceleste

Martedì sera, il Benevento ha sfidato la Lazio e Pasquale Foggia ha incontrato il suo passato. L’ex giocatore biancoceleste, oggi ds dei campani, ha cpoi commentato la gara a CalcioNapoli24:

«Ci tenevamo a fare una buona prestazione contro una delle squadre più forti del campionato. Dà ancora più valore a tutto ciò che hanno fatto i ragazzi e l’allenatore. Abbiamo avuto delle occasioni per vincerla, ci teniamo alla grande prestazione che fa ben sperare per il futuro.

La Lazio qualitativamente è fortissima, in certe zone del campo è la più forte del campionato. Calciatori come Luis Alberto, Correa e Milinkovic non li hanno tutti in Italia e in Europa. Il tasso tecnico altissimo ma in questo momento, con le squadre che giocano ogni 3 giorni, trovare una continuità di rendimento non è semplice».