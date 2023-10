Focus on Football Medicine, Rodia: «Infortuni? Prevenirli procura questo vantaggio»

Focus on Football Medicine, il medico sociale della Lazio, Rodia, ha parlato del tema degli infortuni e dell’impatto sui punti in classifica

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel durante l’evento Focus on Football Medicine, il medico sociale della Lazio, Fabio Rodia, ha dichiarato:

«Sono orgoglioso di questa seconda edizione. Abbiamo migliorato molti aspetti rispetto allo scorso anno, ma non ci poniamo limiti. Vogliamo progredire nel nostro settore e vogliamo aiutare a migliorare le performance della squadra. Questo focus ha come obiettivo quello di prevenire gli infortuni, il che può essere un beneficio per la salute degli atleti e anche per le società stesse. Meno si infortunano e più possono dare alla squadra anche in termini di contributo di punti e sappiamo oggi quanto ogni singolo punto può essere importante per una qualificazione alle coppe o per la vittoria di un campionato. I calciatori sono ragazzi e chiaramente sottoposti anche a stress emotivi importanti. Per questo è importante migliorare la salute e la prevenzione. In questa fase stiamo concentrando le energie su questa edizione anche se abbiamo in mente una terza edizione di cui stiamo valutando una tematica che può essere decisamente interessante. Si tratta di un’opportunità per migliorare e per poterci confrontare su argomenti di estrema importanza».