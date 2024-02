Focolari sulla Lazio: «E’ una sconfitta che sancisce la fine dei sogni europei, su Fabbian dico questo»

Focolari, il giornalista utilizza parole pesanti nei confronti della Lazio alla luce della sconfitta dei biancocelesti con il Bologna

Al termine della partita persa dalla Lazio con il Bologna, ha parlato a Radio Radio il giornalista Focolari che analizza cosi la prestazione dei biancocelesti

PAROLE – Io avevo messo la Lazio in guardia perché i biancocelesti dovevano stare sul 3-0 al primo tempo e il Bologna doveva rimanere in 10 in quanto Fabbian doveva uscire per rosso diretto o doppia ammonizione. Bisogna essere onesti, il Bologna pareggia per un errore della Lazio. Tre errori gravi, Luis Alberto restituisce una palla impossibile a Provedel, un regalo

Nel secondo tempo, qui viene cosa la cosa dolente, il Bologna fa dei cambi importanti mentre la Lazio fa dei cambi che non hanno influenzato la partita. Kamada non ha toccato mai il pallone, male anche Pellegrini. Non aveva cambi la Lazio, il livello è sceso molto. Il secondo tempo della Lazio è stato negativo, da sottolineare le grandi parate, almeno 3, di Skorupski

Forse la squadra di Sarri ha pagato la partita di Champions ma anche il Bologna aveva giocato contro la Fiorentina mercoledì. Oggi è terminato il campionato della Lazio, è una sconfitta letale. Lotito dice che ha speso 100 milioni per la squadra ma non siamo oltre i 10 milioni d’investimento. Il calo fisico del Bologna è stata supplito dai cambi, invece la Lazio non lo ha fatto. L’attuale Pedro è un giocatore impresentabile e Castellanos è un giocatore molto modesto