Focolari: «Se la Lazio con la Juve gioca come a Napoli, vincerà facilmente»

Focolari, il giornalista ai microfoni di Radio Radio ha espresso il suo parere riguardo la supersfida tra Juve e Lazio

A pochi giorni dalla supersfida dello Stadium tra Juventus-Lazio, Focolari ha rilasciato a Radio Radio alcune dichiarazioni riguardo il match di sabato

JUVENTUS-LAZIO La Juve sono due anni che gioca male a calcio. Forse la miglior partita l’ha giocata proprio contro la Lazio l’anno scorso. Forse Allegri si esalta quando vede i colori biancocelesti. Se allo Stadium scenderà in campo la Lazio del secondo tempo contro il Napoli allora Sarri potrà fare il colpaccio e vincere, se invece si riproporrà la squadra delle prime due giornate non ho dubbi che arriverà una sconfitta. È difficile fare un pronostico, io penso che la Lazio farà un’ottima partita. Ma al momento manca stabilità. La squadra che abbiamo visto al Maradona la vedremo spesso durante l’anno, ma non sono sicuro che la vedremo già contro la Juve. Non sono del tutto convinto. È la classica partita dove il pareggio accontenterebbe entrambe