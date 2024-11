Focolari: «Il rigore non dato alla Lazio è scandaloso ma ci sono due calciatori che mi hanno deluso»

Focolari, il giornalista analizza la partita contro il Ludogorets soffermandosi sul rigore non concesso e la prestazione dei biancocelesti

Ai microfoni di Radio Radio al termine di Lazio Ludogorets, ha parlato Focolari il quale rilascia alcune considerazioni soffermandosi anche sul rigore mancato. Le sue parole

PAROLE – Il rigore è clamoroso. Non è mai successo che l’arbitro viene chiamato dal VAR e lui insiste che non è rigore e ammonisce due giocatori della Lazio. La gara nel primo tempo non mi è piaciuta, Noslin mi ha deluso e anche Tchaouna. La Lazio è cambiata quando è entrato Rovella, giocatore più importante insieme a Guendouzi. Anche se la Lazio ci ha provato in tutti i modi non ha giocato una bella gara, non è stata la solita la Lazio