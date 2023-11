Focolari, siluro a Mourinho: «Arrogante con Sarri, non doveva...»

Furio Focolari, noto giornalista, ha criticato le dichiarazioni di José Mourinho, tecnico della Roma, nei confronti di Sarri

Ospite a Radio Radio, Furio Focolari ha attaccato così José Mourinho per le parole su Sarri, tecnico della Lazio:

«Ieri tutti abbiamo detto che Sarri aveva sbagliato a fare quella battuta, ma Mourinho che dice “io sono io e voi, non siete un caz*o“, giudicatelo voi… La risposta di Mourinho è arrogante, non avrà torto, ma non si fa. Einstein non avrebbe mai detto a un collega: “Io sono Einstein, e tu insegni in un liceo…“. Ma come sarebbe, a un collega non si dice così… Ma Roberto Pruzzo avrebbe mai detto a un altro attaccante: “Io ho vinto tre classifiche cannonieri, e tu niente”? Tu sei Roberto Pruzzo, e non lo avresti mai fatto».