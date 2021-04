Focolaio in Nazionale, Gravina: «Nessun cluster, catena mai alimentata»

Gabriele Gravina ha smentito le voci sulla possibile nascita di un focolaio da Covid-19 nel ritiro della Nazionale italiana

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel corso del consiglio federale che si è tenuto quest’oggi ha parlato anche dei diversi positivi al Covid-19 che ci sono stati in Nazionale, smentendo le voci di un possibile focolaio.

«Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non è un cluster: la catena non è mai stata alimentata».