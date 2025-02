Floro Flores avverte la Lazio: «Il Napoli non può permettersi di sbagliare sabato se non vuole mollare la corsa scudetto»

Floro Flores, l’ex calciatore alla vigilia del big match dell’Olimpico analizza la partita soffermandosi in particolare sulla capolista

Ai microfoni di Napoli Magazine Live è intervenuto Floro Flores, il quale alla vigilia della partita di campionato tra Lazio e Napoli, fondamentale per le due compagini per i loro rispettivi obiettivi, ha rilasciato queste sue considerazioni

PARTITA – Il Napoli? Il 3-5-2 contro la Lazio ci può stare, non mi meraviglierei se dovesse succedere. Ci sono le carte in regola per poterlo fare. Credo che l’obiettivo Champions è il minimo, era quello dell’inizio anno. Oggi il Napoli sta lottando per qualcosa di importante e bisogna andare step by step. Non lo chiamerei passo falso, ma si tratta solo di uno sgambetto. Se dovesse venire la vittoria con la Lazio, sarebbe importante. Sarebbe più pesante un pari o una sconfitta. Non darei per scontata la vittoria facile con il Como. Oggi è inutile nascondersi, bisogna giocare per lo Scudetto