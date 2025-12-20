News
Floriani Mussolini, primo ritorno all'Olimpico e futuro da decifrare: tra riscatto Cremonese e sogno Lazio
Floriani Mussolini torna all’Olimpico: destino incerto tra Cremonese e il desiderio di una chance nella Lazio
Per Floriani Mussolini sarà comunque un ritorno speciale, sia che parta titolare sia che entri dalla panchina. Quella di oggi sarà infatti la sua prima volta all’Olimpico, anche se con una maglia diversa da quella sognata per anni. Il suo futuro dipenderà dalle decisioni della Cremonese a fine stagione: il riscatto è fissato a 5 milioni di euro, senza possibilità di controriscatto per la Lazio. In caso di acquisto definitivo, l’addio sarebbe totale.
Il classe 2003 torna a Roma più maturo, dopo le esperienze in prestito in Serie C con il Pescara e in Serie B con la Juve Stabia. Stavolta sarà avversario nello stadio in cui ha sempre desiderato debuttare da biancoceleste, dopo 12 convocazioni in prima squadra senza esordio. «Ci penso spesso alla sfida con la Lazio», aveva confessato un mese fa, ma oggi non ci saranno sconti sulla fascia. Cresciuto nel vivaio di Formello, ha chiuso il percorso in Primavera con 65 presenze e 10 assist, prima di intraprendere un percorso graduale nei prestiti. Con la Cremonese ha finora collezionato 13 presenze per un totale di 605 minuti.
In vista dell’estate, la Lazio dovrà riflettere sul futuro del reparto terzini: Marusic è in scadenza, Hysaj è destinato a partire e Lazzari resta in bilico. Un eventuale mancato riscatto di Floriani da parte della Cremonese aprirebbe scenari nuovi e potenzialmente utili per la ricostruzione delle corsie laterali biancocelesti.
