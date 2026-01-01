Floriani Mussolini Lazio, il giocatore in estate sarà biancoceleste? Il club capitolino ha fatto questa mossa

Floriani Mussolini Lazio, il club biancoceleste continua a seguire da vicino l’evoluzione del calciatore per capire se puntarci in futuro

L’esperienza di Floriani Mussolini continua a essere seguita con grande attenzione dal club biancoceleste e dagli addetti ai lavori. Dopo l’ottima stagione disputata in Serie B con la maglia della Juve Stabia, Romano Floriani Mussolini ha compiuto un passo importante nella sua carriera, approdando per la prima volta in Serie A. Il classe 2003 si è trasferito in estate alla Cremonese, neopromossa nel massimo campionato, con la formula del prestito temporaneo dalla Lazio, con l’obiettivo di confrontarsi con il calcio dei grandi e accumulare esperienza ad alto livello.

Per Floriani Mussolini si tratta di un banco di prova fondamentale. La Serie A rappresenta un contesto completamente diverso rispetto alla cadetteria, fatto di ritmi più alti, maggiore intensità tattica e avversari di caratura superiore. Dopo i primi sei mesi in grigiorosso, è possibile tracciare un primo bilancio sulla sua avventura lontano da Roma e sul percorso di crescita intrapreso.

Sotto la guida di Davide Nicola, tecnico noto per la sua capacità di valorizzare i giovani, Floriani Mussolini ha collezionato finora 14 presenze in campionato. In sei occasioni è partito dal primo minuto, mentre nelle restanti otto gare è subentrato a partita in corso. Un impiego non continuativo, ma comunque significativo per un esordiente assoluto in Serie A. Il suo utilizzo è stato prevalentemente da esterno di centrocampo nel 3-5-2 della Cremonese, con la possibilità di agire sia sulla corsia di destra sia su quella sinistra, dimostrando una buona duttilità tattica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Uno dei momenti più positivi della sua stagione è arrivato all’esordio contro il Sassuolo, quando Floriani Mussolini ha messo a referto un assist, lasciando intravedere personalità e qualità tecniche interessanti. Al di là dei numeri, il giovane laterale ha mostrato progressi evidenti nella fase difensiva e una crescente sicurezza nelle scelte, elementi fondamentali per imporsi in un campionato complesso come la Serie A.

Dal punto di vista dellaLazio, il club capitolino osserva con attenzione l’evoluzione del giocatore. La Cremonese dispone di un diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro, cifra che potrebbe essere valutata a fine stagione. Qualora il club grigiorosso decidesse di non esercitarlo, Floriani Mussolini farebbe ritorno alla Lazio, dove la dirigenza valuterà se inserirlo stabilmente nel progetto tecnico futuro. In ogni caso, questi mesi in Serie A rappresentano un passaggio chiave per la crescita del giovane biancoceleste.