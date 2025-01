Floriani Lazio, ds Juve Stabia: «Se è pronto per i biancocelesti? Deve decidere Fabiani. Secondo me...»

Floriani Lazio, il direttore sportivo della Juve Stabia ha parlato così del giocatore in prestito dai biancocelesti

Intercettato all’Hotel Hilton di Roma, il direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa ha parlato così del futuro di Romano Floriani Mussolini, giocatore in prestito dalla Lazio:

PAROLE – «Se Floriani è pronto per giocare nella Lazio? Non sta a me dirlo, ma a Fabiani. Sicuramente è pronto per fare il salto di categoria il prossimo anno. Dove e come, però, non sta a me deciderlo. È un ragazzo che si merita tutto quello che sta ottenendo».