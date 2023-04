Floriani: «Dispiaciuto per l’espulsione. La Lazio non può stare in Primavera 2». Le parole del giocatore biancoceleste

Per commentare la vittoria contro lo Spezia, Romano Floriani della Lazio Primavera è intervenuto a Lazio Style Channel, canale 233 di Sky:

«Siamo contenti per la vittoria, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Purtroppo nel finale sono stati estratti alcuni cartellini e purtroppo sono stato espulso. Mi dispiace non poter dare una mano alla squadra nella prossima partita. Sapevamo che sarebbe stata dura, nella ripresa abbiamo difeso bene il doppio vantaggio. Sono felice anche per il mio assist a Gonzalez.

La Lazio non può permettersi di stare in Primavera 2, rispetto allo scorso anno siamo più umili, abbiamo fatto un salto di qualità sotto questo aspetto. Partite come queste non le vinci, se non rimani concentrato per 90′. Ogni partita è diversa dalle altre, dipende anche dal valore degli avversari».