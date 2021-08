Florenzi Milan, il giocatore ha già salutato i compagni

Angelo Mangiante, corrispondente per la Roma di SkySport, si è così espresso da Trigoria sulla trattativa che porterebbe Florenzi al Milan

Solo questione di tempo. Angelo Mangiante collegato da Roma ha commentato la trattativa che porterebbe Alessandro Florenzi dalla Roma al Milan. Ecco le sue parole:

«Ormai tutti qui sanno che ha scelto il Milan: Florenzi ha già salutato i suoi compagni. Si aspetta il ritorno di Tiago Pinto (general manager dei giallorossi, ndr) dal viaggio di mercato per Abraham per chiudere l’operazione. Il terzino vuole il Milan e il Milan vuole lui; a Roma è stato relegato tra gli esuberi in una situazione scomoda. È solo una questione di tempo e poi anche Florenzi, così come Dzeko, raggiungerà Milano, sponda rossonera».