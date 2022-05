Floccari: «Nella Lazio è chiarissima la mano di Sarri»

L’ex biancoceleste Floccari ha detto la sua sulla Lazio di Maurizio Sarri

Sergio Floccari, ex attaccante della Lazio e ora opinionista, ai microfoni di DAZN ha parlato della squadra biancoceleste dopo la vittoria contro la Sampdoria.

MANO SARRI – «L’avevo detto, questa era un’occasione importante per l’Europa, anche in vista della partita della Roma. Grande prestazione della Lazio e di Luis Alberto, che con la sua finta ha imbrogliato anche noi. La Lazio conferma numeri impressionanti per possesso palla, passaggi. La mano di Sarri in questo è chiarissima, anche stasera però ha concesso qualcosa che poteva permettere alla Sampdoria di rientrare in partita. Qui c’è da migliorare. Questa è una Lazio veramente forte».

LUIS ALBERTO – «Futuro Luis Alberto? La sensazione è che quest’anno abbia un po’ sofferto l’arrivo di Sarri, proprio per caratteristiche. Penso che alla fine verrà fatto un bilancio e molto dipenderà dalle idee dell’allenatore».