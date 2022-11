Flaminio Lazio, c’è tempo fino a fine dicembre: i dettagli

In casa Lazio continua a tenere banco la questione stadio Flaminio. Ma la scadenza è ormai sempre più vicina

Infatti, come sottolinea il Corriere dello Sport, ci sarebbe tempo entro la fine anno. Ed è per questo che la società sarebbe intenzionata a presentare il progetto per l’impianto al massimo nei primi di dicembre. Ovviamente va tenuto conto dei tanti vincoli, tra cui quello sulla tutela dei diritti d’autore patrimoniali e morali. L’intenzione sarebbe comunque quella di ampliare la capienza a 45.000 posti, in modo tale da poter ospitare eventuali finali europee, prendendo per di più in carica due zone limitrofe all’impianto per poterlo rendere agibile e polifunzionale sette giorni su sette.