Flamengo, pronto l’assalto a Valentín Castellanos: l’attaccante della Lazio nel mirino per gennaio. Tutti i dettagli di mercato

Il Flamengo non ha mai smesso di pensare a Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino classe 1998 della Lazio, protagonista di una prestazione da incorniciare contro l’Hellas Verona, coronata da una spettacolare rabona che ha fatto il giro del web. Il club brasiliano, guidato dall’ex terzino sinistro Filipe Luís, oggi allenatore, è alla ricerca di un centravanti di livello internazionale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Obiettivo: rinforzare l’attacco con un partner per Pedro

Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Fabrizio Lopes, il Flamengo punta a un profilo che possa alternarsi con Pedro Guilherme Abreu dos Santos, bomber della nazionale verdeoro, o addirittura formare con lui una coppia d’attacco di altissimo livello. L’idea è quella di aumentare la profondità della rosa e garantire soluzioni offensive più imprevedibili, soprattutto in vista delle competizioni continentali come la Copa Libertadores.

Il piano per gennaio

L’assalto a Castellanos, già tentato in passato, sarebbe stato soltanto rinviato. Il club rossonero di Rio de Janeiro sarebbe pronto a tornare alla carica nella sessione invernale di calciomercato, quando – salvo sorprese – la Lazio avrà il tempo di individuare e acquistare un sostituto adeguato.

Fonti vicine al giocatore sostengono che lo stesso Castellanos vedrebbe di buon occhio un ritorno in Sud America, dove ha già lasciato il segno ai tempi del Montevideo City Torque in Uruguay e del New York City FC in MLS, prima dell’esperienza in Serie A.

Situazione attuale

Per il momento, Castellanos resta un punto fermo della Lazio di Maurizio Sarri, apprezzato per la sua capacità di attaccare la profondità, il lavoro sporco per la squadra e la freddezza sotto porta. I tifosi biancocelesti continuano a godersi le sue giocate, come dimostrato dal colpo di classe contro il Verona, ma il futuro dell’argentino potrebbe presto tingersi di rossonero.