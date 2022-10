Fiorentina, Venuti dopo la Lazio: «Sconfitta frutto di più aspetti, vogliamo risollevarci»

Lorenzo Venuti ha parlato alla vigilia di Fiorentina Hearts e risposto alle domande sulla sconfitta contro la Lazio. Le parole

Lorenzo Venuti, alla vigilia di Fiorentina Hearts, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla sconfitta rimediata contro la Lazio. Le sue parole:

CLIMA NELLO SPOGLIATOIO – «Quando si perde sembra debba sempre succedere una catastrofe dentro quelle quattro mura ma non è così. Le sconfitte sono frutto di più aspetti, non per forza di mancanza di coesione. Il gruppo è sano, da parte di tutti c’è voglia di risollevarsi e ci lavoriamo quotidianamente, giorno dopo giorno ci scervelliamo per uscire da questo momento. C’è poco da dire se non ripetere che il gruppo c’è».

FISCHI – «Da un certo punto di vista se ci sono i fischi è perché la piazza da noi si aspetta molto. Lo scorso anno abbiamo fatto un gran campionato, questi fischi ne sono la conseguenza. Non stiamo rispettando le aspettative. Dico di continuare a tifare e aiutarci, mettere da parte le critiche non costruttive ma distruttive. Siamo consapevoli di dove sbagliamo e di ciò che ci manca, tutti danno il massimo per uscire da questa situazione. L’impegno c’è da parte di tutti. Chiedo di starci vicini, di essere il dodicesimo uomo in campo».