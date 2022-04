Fiorentina Udinese 0-4, pesante ko per i viola: nessun sorpasso alla Lazio

La Fiorentina incassa un pesante ko contro l’Udinese nel recupero della 20ª giornata. La Lazio rimane davanti ai viola

Pesante battuta d’arresto per la Fiorentina nella corsa all’Europa. Secondo ko consecutivo per i viola, che dopo aver perso con la Salernitana cadono in casa contro l’Udinese: decisivi nel primo tempo i gol di Pablo Marì e Deulofeu, micidiale in contropiede.

Nella ripresa i bianconeri si chiudono e puniscono nel finale con Walace e Udogie. La squadra di Italiano resta così al settimo posto (a pari punti con la Lazio), ma in serata possono essere superate dall’Atalanta.