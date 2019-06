Fiorentina, Simeone in uscita. Ci pensa la Lazio?

Fiorentina, Simeone potrebbe salutare. La Lazio potrebbe approfittarne?

Un nuovo scenario di mercato potrebbe svilupparsi sull’asse Firenze-Roma. In uscita dalla Fiorentina ci sarebbe l’attaccante argentino Giovanni Simeone. Il ‘Cholito’ sul mercato rappresenterebbe una vera e propria occasione per la Lazio, in cerca di un vice Immobile.

Già cercato in passato, quando era al Genoa, Simeone nell’ultima stagione ha deluso le aspettative. Alla Lazio potrebbe rilanciarsi, ricalcando le orme di suo padre che con la maglia delle aquile ha scritto la storia nello Scudetto del 2000. Per ora si tratta soltanto di una suggestione di mercato ma tutto può ancora succedere.