Fiorentina, Saponara: «Vogliamo l’Europa League, non possiamo sbagliare»

Riccardo Saponara, attaccante della Fiorentina, ha parlato prima del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Riccardo Saponara, attaccante della Fiorentina, ha parlato prima del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SAMPDORIA FIORENTINA – «È una partita fondamentale, sarà una bella sfida. Questi punti sono obbligatori per andare in Europa. Non possiamo sbagliare. Vogliamo portare in campo tutto quello che abbiamo fatto in settimana»