Fiorentina, Pezzella polemizza: «Incredibile fischiare un rigore simile»

Il difensore della Fiorentina German Pezzella ha criticato in modo polemico l’arbitraggio ed il rigore concesso alla Lazio

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore argentino Pezzella ha duramente contestato l’operato dell’arbitro di Lazio-Fiorentina, accusandolo di aver fischiato un rigore inesistente. Queste le sue parole:

«Siamo dispiaciuti perché abbiamo creato occasioni senza mai soffrire. Torniamo a casa senza punti, è brutto. Nel secondo tempo gli avversari hanno alzato un po’ la linea e noi avremmo potuto infilarli in contropiede e invece ci sono stati degli episodi che non vanno bene: come si può fischiare un rigore del genere e dall’altra parte non andare neanche vedere il VAR? La tecnologia, invece che aiutare, crea più dubbi».