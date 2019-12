Fiorentina, Montella: «L’episodio contro la Lazio ci ha cambiato la stagione»

Montella è tornato su Fiorentina-Lazio: il tecnico viola sostiene la stagione della sua squadra sia cambiata con quella partita

Non sta attraversando un momento facile la Fiorentina che fa fatica a fare risultato. Il tecnico Montella è riuscito a giustificare la striscia negativa di partite, tornando a parlare della gara contro la Lazio. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

«Digiuno di vittorie? Situazione complicata soprattutto per la classifica, anche se il morale si è risollevato dopo l’Inter. Un episodio contro la Lazio ha cambiato la nostra stagione». Ovviamente, il tecnico viola si riferisce al contatto tra Lukaku e Sottil non fischiato e non segnalato dal VAR, che ha poi dato origine al vantaggio biancoceleste.