Fiorentina Lazio, Sottil: «Una vittoria per il salto di qualità»

Riccardo Sottil ha dato la sua opinione su Fiorentina-Lazio, prossima gara di campionato: per il giovane è da considerare un big match

Prima l’Europa League, poi il campionato. Al rientro dalla Scozia ci sarà un importante confronto per la Lazio, attesa in trasferta dalla Fiorentina. Per il portale firenzeviola.it, Riccardo Sottil ha analizzato la sfida, parlando persino di big match: «Dobbiamo puntare a vincere per fare un salto ulteriore in classifica. Prepareremo questa partita per ottenere il massimo».