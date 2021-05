Fiorentina Lazio è una sfida da podio. Il duello è tra Immobile e Vlahovic

Quella tra Fiorentina e Lazio sarà una sfida nella sfida: Immobile Vlahovic, a 19 gol, puntano al podio della classifica dei cannonieri

Il Corriere della Sera entra nel dettaglio di Fiorentina Lazio, match valido per la 35esima giornata di Serie A e che si disputerà sabato all’Artemio Franchi. La sfida varrà la salvezza per i viola, e la speranza Champions per i biancocelesti. Ma c’è di più.

Appaiati a quota 19 gol nella classifica marcatori ci sono Immobile e Vlahovic, che puntano almeno a raggiungere il podio. Con loro Simy e Muriel. All’andata segnarono entrambi nella vittoria biancoceleste per 2-1, con il bomber della Lazio che anticipò Dragowski in uscita, e il centravanti viola che trasformò il rigore procuratosi dopo una trattenuta di Hoedt. Tra le due squadre ora c’è un abisso: 64 punti la squadra di Inzaghi, 35 quella di Iachini.

Vlahovic e Immobile sono separati da 10 anni d’eta: il serbo è nato nel 2000, anno in cui la Lazio vinse lo Scudetto. Il giovane attaccante della Fiorentina è in formissima, per lui 15 gol nel 2021, ben 10 nelle ultime 8. Immobile invece ne ha segnati 5 nelle ultime 4, e 5 negli ultimi 5 incroci coi viola. Vlahovic ha perso 2 volte su 2 contro la Lazio, facendosi espellere per una gomitata a Patric nel giugno 2020.