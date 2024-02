Fiorentina Lazio (Messaggero), scambio di tecnici in estate? Se Sarri venisse chiamato da Commisso...

Fiorentina Lazio, possibile “scambio” di allenatori la prossima estate? Si vocifera di un interesse dei viola per Sarri. E Italiano…

L’indiscrezione rilanciata dal Messaggero, se venisse poi confermata, avrebbe del clamoroso. Si parla di un possibile interesse della Fiorentina nei confronti di Maurizio Sarri, che non direbbe no alla proposta viola di ritornare vicino casa per questa fase finale della sua carriera.

Dall’altro lato, in sua sostituzione, si fa anche il nome di Vincenzo Italiano per la panchina della Lazio (oltre a quelli di Tudor e Scaloni). Suggestioni ad oggi, ma chissà che tra qualche mese non si trasformino in altro…