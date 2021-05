Fiorentina Lazio, le pagelle dei quotidiani sportivi: si salva solo Milinkovic

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per il match tra Fiorentina e Lazio: tra i biancocelesti si salva solo Milinkovic-Savic

La Lazio perde uno dei match più importanti in questa volata finale per il quarto posto: contro la Fiorentina gli uomini di Simone Inzaghi cadono per 2-0, mettendo in campo una prestazione totalmente al di sotto delle aspettative. Ecco, dunque, le pagelle dei giocatori biancocelesti nei maggiori quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport – Reina 5; Marusic 5; Acerbi 5; Radu 5 (Akpa-Akpro 5); Lulic 4,5 (Pereira 4); Luis Alberto 4,5 (Muriqi 4,5); Leiva 5,5 (Cataldi 5); Milinkovic-Savic 6,5; Lazzari 4,5 (Luiz Felipe 4,5); Correa 4,5; Immobile 5,5. Inzaghi 5.

Corriere dello Sport – Reina 5,5; Marusic 5; Acerbi 5,5; Radu 5 (Akpa-Akpro s.v.); Lulic 5,5 (Pereira 4,5); Luis Alberto 5,5 (Muriqi s.v.); Leiva 5,5 (Cataldi 5,5); Milinkovic-Savic 6,5; Lazzari 5 (Luiz Felipe 5); Correa 5; Immobile 5,5. Inzaghi 5.

TuttoSport – Reina 5; Marusic 5,5; Acerbi 5; Radu 5 (Akpa-Akpro s.v.); Lulic 5 (Pereira 4,5); Luis Alberto 5,5 (Muriqi 4,5); Leiva 5,5 (Cataldi 5); Milinkovic-Savic 6; Lazzari 5,5 (Luiz Felipe 5); Correa 5; Immobile 5. Inzaghi 5.