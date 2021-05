Fiorentina Lazio, la moviola dei quotidiani: Maresca dispensa gialli

Nella gara tra Fiorentina e Lazio, l’arbitro Maresca ha tirato fuori addirittura 11 ammonizioni: ecco la moviola dei quotidiani

La Lazio viene sconfitta per 2-0 in trasferta dalla Fiorentina, in una gara molto dura. Infatti, nel corso del match c’è stata molta confusione in campo, anche a causa dell’operato dell’arbitro Maresca. Ecco, dunque, la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

Infatti, il direttore di gara è stato un vero e proprio dispensatore di gialli: ben 11 le sanzioni complessive, compresa la doppia ammonizione ad Andreas Pereira. Molta confusione e poca fermezza da parte del fischietto napoletano, che per sua fortuna non ha dovuto affrontare situazioni più complicate.