Fiorentina Lazio, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic e Immobile sugli scudi, Patric il migliore in difesa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio batte 3-0 la Fiorentina in trasferta: ecco le pagelle dei biancocelesti dei quotidiani sportivi

Bella vittoria della Lazio in casa di una Fiorentina che in questa stagione ha creato grattacapi a tutti. Prestazioni autorevoli sia di Milinkovic-Savic che di Immobile, bene Zaccagni. In difesa Patric si esalta. Ecco le pagelle sui biancocelesti dei quotidiani sportivi:

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 6.5, Lazzari 6.5 (dal 69′ Hysaj 6), Luiz Felipe 6.5, Patric 7, Marusic 6.5, Milinkovic 8, Leiva 6 (dal 59′ Cataldi 6), Luis Alberto 7 (dal 76′ Basic 5.5), Pedro 5.5 (dal 59′ Felipe Anderson 6.5), Immobile 7.5, Zaccagni 7. All.: Sarri 7.5

GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 6.5, Lazzari 6 (dal 69′ Hysaj 6), Luiz Felipe 6.5, Patric 6.5, Marusic 6, Milinkovic 7, Leiva 6 (dal 59′ Cataldi 6), Luis Alberto 7 (dal 76′ Basic 6), Pedro 6.5 (dal 59′ Felipe Anderson 6.5), Immobile 7, Zaccagni 7. All.: Sarri 7

TUTTOSPORT – Strakosha 6, Lazzari 6.5 (dal 69′ Hysaj 6), Luiz Felipe 6.5, Patric 6.5, Marusic 6.5, Milinkovic 7, Leiva 6.5 (dal 59′ Cataldi 6), Luis Alberto 7 (dal 76′ Basic ng), Pedro 6.5 (dal 59′ Felipe Anderson 6.5), Immobile 7.5, Zaccagni 7. All.: Sarri 7